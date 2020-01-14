Поедавшего собутыльников каннибала судят в Архангельской области
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Архангельский областной суд начал рассмотрение дела Эдуарда Селезнева, обвиняемого в каннибализме, сообщают «Невские новости».
Подсудимый настоял на рассмотрении дела коллегией присяжных.
Ранее сообщалось, что 51-летний Селезнев обвиняется в убийстве трех лиц и каннибализме.
По версии следствия, обвиняемый наносил спящим после употребления алкоголя жертвам ножевые ранения, после частично употреблял тела в пищу, а остальное сбрасывал в водоемы.
Судебно-медицинская экспертиза признала Селезнева вменяемым.
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