Поедавшего собутыльников каннибала судят в Архангельской области

Архангельский областной суд начал рассмотрение дела Эдуарда Селезнева, обвиняемого в каннибализме, сообщают «Невские новости».

Подсудимый настоял на рассмотрении дела коллегией присяжных.

Ранее сообщалось, что 51-летний Селезнев обвиняется в убийстве трех лиц и каннибализме.

По версии следствия, обвиняемый наносил спящим после употребления алкоголя жертвам ножевые ранения, после частично употреблял тела в пищу, а остальное сбрасывал в водоемы.

Судебно-медицинская экспертиза признала Селезнева вменяемым.

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