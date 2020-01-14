Каждый третий россиянин заявил об усталости от январских каникул
В России выросло число жителей, которые поменяли свое отношение к длительным новогодним праздникам, гласят данные опроса ВЦИОМ, передает ТАСС.
В настоящее время каждый третий жителей страны (33%) признается, что устал отдыхать в январе. Стоит отметить, что этот показатель вырос на 6% по сравнению с тем, что был в 2006 году.
Однако более 50% россиян считают удачным решение о введении длинных выходных в январе. В частности, его оценили 75% граждан от 18 до 24 лет.
Согласно проведенному опросу, предложение перенести часть новогодних выходных на январь в 2020 году поддержали только 3%, когда в 2005 году такая идея нравилась 27% опрошенных.
Исследование было проведено 12 января среди 1,6 тыс. россиян по телефону. В нем поучаствовали люди от 18 лет.
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