Каждый третий россиянин заявил об усталости от январских каникул

В России выросло число жителей, которые поменяли свое отношение к длительным новогодним праздникам, гласят данные опроса ВЦИОМ, передает ТАСС.

В настоящее время каждый третий жителей страны (33%) признается, что устал отдыхать в январе. Стоит отметить, что этот показатель вырос на 6% по сравнению с тем, что был в 2006 году.

Однако более 50% россиян считают удачным решение о введении длинных выходных в январе. В частности, его оценили 75% граждан от 18 до 24 лет.

Согласно проведенному опросу, предложение перенести часть новогодних выходных на январь в 2020 году поддержали только 3%, когда в 2005 году такая идея нравилась 27% опрошенных.

Исследование было проведено 12 января среди 1,6 тыс. россиян по телефону. В нем поучаствовали люди от 18 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы причины нелюбви россиян к новогодним праздникам

— В Роструде рассказали о порядке оплаты труда в новогодние каникулы