Reuters: несколько человек арестованы по делу о крушении украинского Boeing

В Иране были арестованы несколько человек, которые подозреваются в крушении украинского самолета, сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной системы Голамхоссейн Эсмаили.

По его данным, два человека были арестованы.

Других подробностей Эсмаили не привел.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Иранские журналисты массово увольняются из-за «13 лет лжи»

— Трюдо считает, что напряженность привела к крушению самолета в Иране