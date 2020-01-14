Reuters: несколько человек арестованы по делу о крушении украинского Boeing
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В Иране были арестованы несколько человек, которые подозреваются в крушении украинского самолета, сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной системы Голамхоссейн Эсмаили.
По его данным, два человека были арестованы.
Других подробностей Эсмаили не привел.
Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.
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