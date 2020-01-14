В Роспотребнадзоре рассказали, как защищаться от гриппа без вакцинации

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гриппа и ОРВИ тем, кто не может пройти вакцинацию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, для людей, имеющих противопоказания к проведению вакцинации против гриппа, основными мерами профилактики является соблюдение принципов здорового образа жизни и личной гигиены.

Отмечается, что приверженность к здоровому образу жизни способствует укреплению иммунитета, а также повышению устойчивости организма к инфекционным заболеваниям.

Для этого необходимо соблюдать оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание, а также отказаться от вредных привычек, включать физическую активность и уметь управлять своими эмоциями.

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