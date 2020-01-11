Стали известны подробности падения из окна модели в Москве

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Стали известны подробности падения из окна модели Ксении Пунтус в Москве. Об этом сообщает РЕН.

Согласно имеющимся данным, девушка выпала из окна третьего этажа в центре Москвы.

Инцидент произошел после того, как Пунтус вместе со своим молодым человеком Андреем Бакиным, внуком Никиты Михалкова, проводила время в баре. Отмечается, что Бакин в заведении перебрал с алкоголем.

Молодой человек лег спать, поэтому не заметил, что модель выпала из окна. О произошедшем он узнал от сотрудников полиции, которые разбудили его.

Уточняется, что девушка находилась в сознании, после того, как выпала из окна. Она попросила случайного прохожего вызывать бригаду скорой помощи. Врачи диагностировали Пунтус вывих бедра.

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