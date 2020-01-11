Уголовное дело возбуждено после беспорядков в Сухуме
Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту протестов в Сухуме 9 января. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
После массовых протестов, в результате которых сторонники оппозиции захватили здание администрации президента страны, возбуждено уголовное дело об «организации и участии в массовых беспорядках, сопровождаемых погромом и уничтожением имущества».
Для расследования дела создана оперативно-следственная группа.
Ранее стало известно, что протестующие ворвались в администрацию главы Абхазии с требованием отправить в отставку президента. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.
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