Уголовное дело возбуждено после беспорядков в Сухуме

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту протестов в Сухуме 9 января. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

После массовых протестов, в результате которых сторонники оппозиции захватили здание администрации президента страны, возбуждено уголовное дело об «организации и участии в массовых беспорядках, сопровождаемых погромом и уничтожением имущества».

Для расследования дела создана оперативно-следственная группа.

Ранее стало известно, что протестующие ворвались в администрацию главы Абхазии с требованием отправить в отставку президента. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.

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