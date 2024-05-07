Пашинян завил о необходимости изменить доктрину безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что доктрина безопасности страны должна быть изменена. Его слова приводит ТАСС.

«Так как система гарантий безопасности вокруг Армении не работает, то считаю, что нам необходимо пересмотреть нашу доктрину национальной безопасности», — заявил он.

По его словам, в настоящее время этот процесс идет на рабочем уровне.

До этого премьер-министр Армении заявил, что не прекратит процесс делимитации границы с Азербайджаном. Он отметил, что 90% этой работы выполнено. По его словам, пограничные столбы устанавливают на границе Армении и Азербайджана, чтобы исключить возможность новой войны.

До этого Генпрокуратура Армении заявила, что Пашинян незаконно передает территории Азербайджану. 4 мая в Армении прошел протест против делимитации границы. Несколько сотен протестующих выдвинулись из армянского села Киранц в направлении Еревана.

Ранее Пашинян анонсировал встречу с Путиным.