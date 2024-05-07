В туалете тюменской школы установили камеру видеонаблюдения для борьбы с вандализмом

Директор тюменской школы призналась, что установленная в одном из туалетов камера видеонаблюдения является муляжом. Об этом она рассказала агентству Ura.ru.

По словам директора школы №67 Анжелы Аржиловской, муляж камеры был установлен в уборной первого корпуса завхозом, пока она сама находилась в отпуске. Таким образом в школе решили бороться с вандализмом. Сейчас на стенах туалетов и в кабинках регулярно появляются рисунки, которые техперсонал вынужден убирать.

«Дети ломают диспенсеры, рисуют на стенах. Видимо, так решила припугнуть. Как только информация дошла до меня, я провела проверку и беседу с сотрудниками. Муляж уже убрали, он не был подключен, просто прикреплен к плитке, никакое видео не писалось», — успокоила родителей школьников директор.

В образовательном учреждении собираются вернуться к стандартным методам борьбы с порчей имущества — дежурством учителей на этажах, проверке помещений после каждой перемены.

Ранее священнослужителя обвинили в скрытой съемке и подглядывании за девочками в душе и туалете.