В посольстве США прокомментировали отъезд Трейси из России

Посол Соединенных Штатов Линн Трейси находится в личной поездке, которая была запланирована заранее, и вернется в Москву сразу по ее завершении. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве страны.

«Посол находится в запланированной ранее личной поездке. Она планирует вернуться в Москву по завершении поездки», — сообщили в дипломатическом представительстве.

Ранее об отъезде посла США из РФ сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он уточнил, что МИД РФ сообщили о ее отъезде за определенное время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов на церемонию инаугурации президента РФ.

До этого официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова призвала посла США в Москве Линн Трейси перестать врать о невмешательстве Соединенных Штатов во внутренние дела России, а также умалчивать о подрывной деятельности Вашингтона в РФ.

Ранее в МИД РФ отреагировали на публикации посла США о российской культуре.