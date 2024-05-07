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Польский судья Шмидт передаст прошение об отставке через посольство в Минске

Судья Шмидт передаст прошение об отставке через посольство Польши в Белоруссии

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Информационное агентство БелТА/belta.by

Польский судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию в знак протеста против политики Варшавы в отношении Москвы и Минска, передаст свое заявление об отставке через посольство Польши в белорусской столице. Видеозапись его обращения размещена в Telegram-канале агентства БелТА.

«Я бы хотел обратиться к белорусским властям, министерству иностранных дел Белоруссии с просьбой, чтобы предоставили мне возможность передать документы — заявление об отставке с должности судьи Республики Польша — через польское посольство в Минске», — сказал Шмидт.

Кроме того, из соображений своей безопасности он попросил журналистов присутствовать при передаче заявления.

6 мая польский судья Томаш Шмидт запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Варшавы. По словам Шмидта, народ Польши выступает за мир и добрососедские отношения с Белоруссией и Россией.

Ранее в Польше прокомментировали желание местного судьи просить убежища в Белоруссии.

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