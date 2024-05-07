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В Приморье нашли мужчину, который сломал нос и пальцы случайному подростку

В Приморье задержали мужчину, который жестоко избил 17-летнего юношу

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Приморском крае задержали местного жителя, который подозревается в жестоком избиении 17-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В отношении 39-летнего приморца возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По версии следствия, именно он избил подростка, который в ночь на 6 мая оказался на остановке общественного транспорта «Севастопольская» в Артеме. Мужчина подошел к несовершеннолетнему и стал наносить его бить по телу и голове.

По словам сестры мальчика, на ее брата напали четверо мужчин. Они избивали его «долго и безжалостно, пытали», сломали все пальцы на руках, нос, челюсть. Родственница пострадавшего считает, что нападавшие перепутали юношу с другим человеком.

Расследование дела находится под контролем у прокуратуры Приморья.

Ранее пьяный ямалец ворвался в чужую квартиру и избил хозяйку, забывшую закрыть дверь.

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