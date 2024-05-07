Посол ФРГ в России Ламбсдорф прибыл в Берлин

Посол Германии в России Александер Ламбсдорф, который был отозван из Москвы для проведения консультаций, прибыл в Берлин и проведет там неделю, после чего вернется в РФ. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что он прибыл в немецкую столицу около 08:00 по московскому времени. Также известно, что глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок приняла решение отозвать посла, чтобы провести консультации по обвинениям России в кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

3 мая представитель посольства Российской Федерации был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, «где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой «подконтрольной ГРУ» хакерской группы АРТ28 на центральный офис» СДПГ в 2023 году.

Временный поверенный в делах РФ в Германии отверг обвинения в причастности России к предполагаемой кибератаке. В посольстве также назвали этот демарш МИД ФРГ «очередным недружественным шагом», который направлен «на разжигание в Германии антироссийских настроений» и ведет «к дальнейшему разрушению» отношений между двумя странами.

Ранее Украина призвала к созданию «кибер Организации Объединенных Наций».