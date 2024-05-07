Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии рассказали, когда могут открыть границу с Россией

Хяккянен: Финляндия откроет КПП на границе с РФ после принятия закона о беженцах

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен допустил возможность открытия границы с Россией для пассажирских перевозок в случае принятия закона о беженцах. Об этом он заявил в ходе посещения Лаппеенранты, передает издание Etelä-Saimaa.

В настоящее время законопроект о «возвращении» находится в стадии доработки. Он будет рассмотрен парламентом страны в течение 1-2 недели.

По мнению Хяккянен, закон должен вступить в силу как можно скорее. Министр назвал этот документ «очень трудным».

Как пишет издание, этот документ также является посланием России.

28 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение финских властей о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией лишает страну возможности развиваться и ничем хорошим для финнов не закончится.

До этого сообщалось, что в Финляндии решили не убирать дорожные знаки с упоминанием Петербурга.

Ранее Финляндия обратилась к европейским пограничникам с просьбой о помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами