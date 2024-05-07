В Финляндии рассказали, когда могут открыть границу с Россией

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен допустил возможность открытия границы с Россией для пассажирских перевозок в случае принятия закона о беженцах. Об этом он заявил в ходе посещения Лаппеенранты, передает издание Etelä-Saimaa.

В настоящее время законопроект о «возвращении» находится в стадии доработки. Он будет рассмотрен парламентом страны в течение 1-2 недели.

По мнению Хяккянен, закон должен вступить в силу как можно скорее. Министр назвал этот документ «очень трудным».

Как пишет издание, этот документ также является посланием России.

28 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение финских властей о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией лишает страну возможности развиваться и ничем хорошим для финнов не закончится.

До этого сообщалось, что в Финляндии решили не убирать дорожные знаки с упоминанием Петербурга.

Ранее Финляндия обратилась к европейским пограничникам с просьбой о помощи.