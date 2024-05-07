Жители украинского города сообщили о взрывах и столбе дыма

В городе Белополье Сумской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Как пишут журналисты, местные жители увидели столбы дыма. Однако, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушной тревоги в регионе не объявляли.

В ночь на 6 мая Вооруженные силы России ударили по энергосистеме украинского города Сумы и складу боеприпасов в районе НИИ, связанного с химическим производством.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что, согласно сообщениям из Сум, теперь на этих производствах подготавливают боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Само производство и снаряжение ракет осуществляются в подземных бункерах. Беспилотник, вероятнее всего, попал в ракеты, подготовленные к погрузке, заявил подпольщик.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.