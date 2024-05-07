Таиланд в апреле принял рекордное число российских туристов

Российский турпоток в Таиланд по итогам апреля вырос на 24%, до 144 397 визитов. Об этом сообщает АТОР.

Для сравнения: в прошлом апреле азиатскую страну посетило 115 985 россиян. Всего за первые четыре месяца 2024 года Таиланд принял 767 210 граждан РФ против 682 410 годом ранее (+12%).

Общий иностранный турпоток в Таиланд за январь — апрель вырос на 39% в годовом выражении и превысил отметку в 12 млн гостей.

Лидером среди стран — поставщиков туристов в азиатскую страну по результатам четырех месяцев стала КНР. За период китайцы нанесли в Таиланд 2 351 909 визитов. На втором месте граждане Малайзии с 1 569 856 посещений. Тройку замыкают россияне.

На прошлой неделе стало известно, что власти Таиланда рассматривают возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией. Прямые перелеты между странами были приостановлены в марте 2020 года из-за COVID-19.

Ранее стало известно, за сколько дней россияне планируют вылет за границу.