Дзюба отказался от продления контракта с «Локомотивом»

Нападающий Артем Дзюба отказался от пункта автопродления контракта с «Локомотивом». Об этом сообщает «Чемпионат».

«Согласно условиям договора форварду оставалось набрать три результативных действия в РПЛ для автоматической пролонгации договора на год. Дзюба отказался от этого пункта, потому что надеется, что это поможет вернуть место в основном составе», — цитирует свой источник издание.

В матче 6 мая против «Ростова» Дзюба снова остался в запасе и на поле не появился. Последний раз нападающий играл в матче против «Спартака» 28 апреля. Тогда он провел на поле семь минут.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта с красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи.

Ранее тренер «Локомотива» Галактионов заявил, что Дзюбе неприятно не выходить на поле.