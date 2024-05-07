Путин посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе Кремля

После церемонии инаугурации президента вступивший в должность главы государства Владимир Путин посетил благодарственный молебен, который провел Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Об этом сообщает

РИА Новости.

Служба проходила в Благовещенском соборе, расположенном на территории столичного Кремля.

7 мая Владимир Путин торжественно вступил в должность президента России в пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложит полномочия (до утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности).

Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

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Ранее Путин пообещал оправдать доверие народа.