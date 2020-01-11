Франция не получала просьб о расшифровке черных ящиков украинского Boeing

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) на данный момент не получало просьб о помощи в расшифровке записей бортовых самописцев украинского самолета, сбитого в Иране. Об этом сообщается на странице Бюро в Twitter.

Ранее сообщалось, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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