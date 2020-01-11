В Хорватии в результате пожара в доме престарелых погибли шесть человек
close
В Хорватии в результате пожара в доме престарелых погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, инцидент произошел в деревне Андрасевац, в 30 километрах к северу от Загреба.
Известно, что возгорание произошло в деревянном здании, в котором на момент инцидента находились 20 человек.
В настоящее время пожар ликвидирован.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр внутренних дел Давор Божинович прибыли на место происшествия.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пожар произошел в доме престарелых в Архангельской области
— Более 40 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Южной Корее