В Хорватии в результате пожара в доме престарелых погибли шесть человек

В Хорватии в результате пожара в доме престарелых погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, инцидент произошел в деревне Андрасевац, в 30 километрах к северу от Загреба.

Известно, что возгорание произошло в деревянном здании, в котором на момент инцидента находились 20 человек.

В настоящее время пожар ликвидирован.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр внутренних дел Давор Божинович прибыли на место происшествия.

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