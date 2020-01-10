МИД Украины: нет оснований говорить, что авиакатастрофа в Иране была терактом

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на данный момент нет оснований, чтобы утверждать, что крушение украинского самолета в Иране было террористическим актом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас нет достаточных оснований говорить, что на остатках самолетах есть какие-то вещества, которые указывают на террористический акт или, скажем, на ненатуральные события или ненатуральные повреждения самолета», — сказал он.

Пристайко добавил, что эксперты анализируют характер повреждения двигателей самолета, отметив, что некоторые части авиалайнера требуют «очень детального изучения».

Кроме того, глава украинского МИД уточнил, что не все части самолета удалось найти и собрать.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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