Эксперты минобороны Украины вылетели в Иран

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что самолет минобороны с экспертами вылетел в Иран. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Самолет министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран», — сообщил Данилов.

Он также пожелал удачи и выполнения поставленных задач. Данилов добавил, что Украина ждет возвращения экспертов на родину.

8 января Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.

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