Назван уровень ключевой ставки, необходимый для активного строительства в России

Девелопер Богатов: для активного строительства ключевая ставка должна быть ниже 9%

Ключевая ставка ниже 9% необходима для перезапуска активного строительства в России, заявил «Газете.Ru» владелец и генеральный директор ГК «Добро» Иван Богатов.

«Текущее снижение ставки Банком России до 15% не меняет системной картины для девелоперов. Формально показатель выглядит лучше недавних максимумов, однако по факту стоимость денег остается запретительной для запуска новых проектов и массовой ипотеки. При двузначной ставке экономика строительства оказывается зажатой с двух сторон. Проектное финансирование обходится слишком дорого, из-за чего девелоперы откладывают вывод новых объектов. Одновременно покупатели теряют доступ к доступной ипотеке, что сокращает спрос. В результате рынок попадает в «клещи» — предложение тормозит, а спрос не восстанавливается», — отметил Богатов.

По его словам, постепенные шаги по снижению ставки на 0,5–1 процентный пункт не способны изменить ситуацию. Такие решения лишь смягчают напряжение, но не создают условий для роста, считает эксперт.

«Это косметический ремонт, тогда как несущие конструкции продолжают испытывать нагрузку», — отметил Богатов.

Он считает, что устойчивое оживление строительного сектора возможно лишь при возвращении ключевой ставки в однозначный диапазон. Лишь в этом случае ипотека станет массовой, а экономика проектов вновь позволит запускать новые жилые комплексы без риска убыточности, констатировал эксперт.

До тех пор рынок будет находиться в фазе стагнации, уверен Богатов. Речь идет не о восстановлении прежних объемов строительства, а о периоде осторожности, оптимизации издержек и выживания наиболее устойчивых игроков, пояснил эксперт.

