Российский посол оценил «военную истерию» на Западе

Посол РФ Корчунов: на Западе разгоняют психоз о войне с Россией
«Газета.Ru»

Риторика о неизбежной «войне с Россией» усилилась после провала идеи о «стратегическом поражении» Москвы. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

Дипломат отметил, что нагнетание темы военного столкновения приобрело, по его словам, «фантасмагорический характер». Он связал рост тревожных заявлений с тем, что, как утверждает российская сторона, на Западе осознали несбыточность задачи по нанесению России «стратегического поражения».

Корчунов также сообщил, что норвежские власти разослали жителям страны письма с рекомендациями готовиться к возможной конфискации частной собственности — домов, автомобилей и лодок — в случае полномасштабного конфликта с Россией. Кроме того, населению посоветовали создать запасы воды и продуктов.

При этом дипломат подчеркнул, что в Норвегии продолжают работать три российские дипломатические миссии. По его словам, это свидетельствует о приверженности Москвы политико-дипломатическим методам, а не силовому сценарию.

Посол добавил, что российские дипломаты не готовят бомбоубежища и не делают продовольственных запасов, исходя из здравого смысла и необходимости поддерживать диалог.

𝐀𝐧𝐧𝐚-𝐒𝐚𝐤𝐢𝐧𝐚, [14 февр. 2026 г., 09:00:13]:

Ранее страны НАТО обсуждали организацию морской блокады России, усиливая напряженность в регионе.
 
