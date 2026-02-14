Размер шрифта
Суд оштрафовал россиянку из-за одного слова в интернет-споре

РИА: женщина назвала оппонентку «дурой» после спора в сети и поплатилась
Shutterstock

Суд оштрафовал россиянку за оскорбление во время ссоры в интернете, передает РИА Новости.

Спор между администратором и участницей сообщества, где предлагают отдать вещи даром, начался в общем чате и продолжился в личных сообщениях после того, как женщина получила бан за назойливое поведение.

Когда пользовательницу исключили из чата, она решила выяснить в приватном разговоре причину удаления. Администратор пыталась объяснить позицию, но получила упрек в неграмотности. Жаркий спор завершился личными оскорблениями.

Обиженная женщина обратилась в прокуратуру из-за сообщения, которое гласило: «Слово дура я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь».

В итоге на администраторшу чата составили административный протокол по статье КоАП РФ «Оскорбление». В качестве наказания она получила 3000 рублей штрафа.

До этого в Петербурге женщину оштрафовали за то, что она оскорбила мужчину при общении в мессенджере. Больше всего его задел тот факт, что собеседница назвала его трусом, а сам петербуржец себя таковым не считает. Прокуратура провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ — оскорбление. Женщину, оскорбившую петербуржца, оштрафовали на 3000 рублей.

Ранее петербуржца оштрафовали за негативный комментарий о силовиках.
 
