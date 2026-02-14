США использовали ИИ в операции по захвату Мадуро. Какая модель помогла американским военным?

В операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в этом году применялась коммерческая модель искусственного интеллекта Claude, сообщают американские СМИ. Система, разработанная компанией Anthropic, использовалась для аналитической поддержки военных структур и обработки данных, связанных с подготовкой операции.

Разработанный компанией Anthropic инструмент искусственного интеллекта (ИИ) Claude использовался в операции американских военных по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Anthropic — американская компания, занимающаяся исследованиями и разработкой искусственного интеллекта. Она была основана в 2021 году бывшими топ-менеджерами OpenAI (ChatGPT), включая брата и сестру Дарио и Даниэлу Амодеи.

Операция по захвату Мадуро и его жены в Каракасе 3 января включала бомбардировку нескольких объектов в Каракасе. Источники издания утверждают, что Claude использовался для аналитической поддержки операции.

WSJ отмечает, что это первый известный случай, когда коммерческая языковая модель такого масштаба фигурирует в контексте секретной военной операции США.

В то же время, по данным Reuters, многие компании, работающие в сфере ИИ, разрабатывают специализированные решения для Вооруженных сил США, однако большинство таких инструментов доступны только в незасекреченных сетях военного управления. Anthropic же, как заявляют СМИ, является единственной компанией, чьи инструменты доступны в засекреченных сетях через третьих лиц.

Правила использования системы Anthropic запрещают использование Claude для содействия насилию, разработки оружия или проведения слежки.

«Мы не можем комментировать, использовался ли Claude или любая другая модель ИИ для каких-либо конкретных операций, секретных или иных, — заявил представитель Anthropic. — Любое использование Claude — будь то в частном секторе или в государственных структурах — должно соответствовать нашим Правилам использования, которые регулируют порядок развертывания Claude. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами для обеспечения соблюдения этих правил».

Внедрение системы Claude стало возможным благодаря партнерству Anthropic с компанией Palantir Technologies PLTR, специализирующейся на обработке данных.

По информации источников WSJ, инструменты Anthropic широко используются Пентагоном и другими федеральными правоохранительными органами США.

Обеспокоенность Anthropic по поводу того, как Claude может быть использован министерством обороны (войны), подтолкнула чиновников администрации президента США Дональда Трампа к рассмотрению вопроса о расторжении контракта на сумму до $200 млн.

Anthropic стала первым разработчиком моделей ИИ, использованных Пентагоном в секретных операциях, утверждает WSJ. Возможно, в операции в Венесуэле для решения несекретных задач использовались и другие инструменты ИИ, которые могут применяться для самых разных целей.