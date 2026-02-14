Bloomberg узнал о переговорах европейских лидеров по захвату танкеров «теневого флота»

Министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил с коллегами из стран Балтии и Северной Европы захват танкеров, которые могут быть связаны с российским «теневым флотом». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Встреча представителей 10 стран прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Агентство отметило, что эти переговоры свидетельствовали о стремлении Европы делать больше для дальнейшего сокращения доходов России.

Источник Bloomberg сообщил, что на переговорах также был глава Вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон, который предложил варианты действия в отношении танкеров, в том числе совместные операции по захвату.

По словам собеседника агентства, пока неизвестно, чем в этой истории будут заниматься США, предположительно, это будет координация.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур после встречи заявил, что страны, предоставляющие флаги судам теневого флота, должны понимать, что другие государства могут принять меры.

7 января британское минобороны по просьбе американских властей оказало помощь в захвате российского нефтяного танкера «Маринера».

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в контексте данного инцидента в Лондоне начали изучать вопрос о применении национального закона о санкциях и об отмывании денег 2018 года в качестве основания для задействования вооруженных сил Британии с целью задержания судов, которые в понимании Лондона обходят односторонние ограничения.

12 января стало известно, что кабинет министров Великобритании подготовил юридические основания для использования армии при задержании судов, якобы имеющих отношение к «теневому флоту» России.

Ранее Британия готовила спецназ для захвата танкеров «теневого флота» России, привлекая Особое лодочное подразделение ВМС.