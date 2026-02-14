План «победы» президент Украины Владимира Зеленского над Россией на практике оказался набором хотелок. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Так называемый план «победы» Зеленского в итоге оказался громкими словами, набором хотелок и ноль реального содержания», — сказал политик.

Зеленский в октябре 2024 года представил в Верховной раде так называемый «план победы» Украины над Россией. Документ включал в себя пять пунктов, в том числе, предоставление Украине членства в НАТО еще до окончания конфликта, размещение на ее территории «неядерного сдерживающего пакета» и «пакет принуждения» РФ к окончанию войны дипломатическим путем.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры «конструктивными» и отметил, что стороны обсудили «методы имплементации в случае прекращения огня и мониторинг за его соблюдением». Также он сообщил, что Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными, который состоялся впервые за последние пять месяцев. Следующие трехсторонние переговоры пройдут в Женеве.

Ранее в Госдуме заявили о провале планов «адептов партии войны».