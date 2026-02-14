Размер шрифта
Мошенники за 2025 год усилили атаки на счета россиян

Центробанк: мошенники украли у россиян почти 30 млрд рублей за год
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Потери граждан в 2025 году выросли до 29,3 млрд рублей — число операций без согласия клиентов увеличилось более чем на 30%. Об этом сообщил Банк России газете «Коммерсантъ».

По данным регулятора, за год объем похищенных средств вырос на 6,4%: в 2024 году мошенники завладели 27,5 млрд рублей.

Количество операций, проведенных без согласия клиентов, увеличилось на 31,2% и достигло 1,6 тыс. Банкам удалось вернуть пострадавшим 1,7 млрд рублей — это лишь 5,9% от общего объема таких операций.

Больше всего преступлений пришлось на операции с банковскими картами — 980,4 тыс. случаев. Через Систему быстрых платежей (СБП) было совершено 290,6 тыс. мошеннических транзакций, еще 282,6 тыс. операций проведены по счетам без использования карт.

Регулятор отмечает, что рост числа инцидентов сохраняется, несмотря на усилия банков по усилению защиты клиентов.

В преддверии очередной волны праздников активность мошенников начинает расти. Так, перед Днем святого Валентина для различных схем обмана злоумышленники используют ажиотаж вокруг подарков, цветов и романтического досуга.

Ранее россиян предупредили об опасности упрощенного подтверждения покупок на маркетплейсах.
 
