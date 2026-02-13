«С комбатов будем шкуру драть»: Лукашенко пришел в ярость после проверки белорусской армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внезапно приехал на 227-й полигон под Борисовом и лично устроил армии жесткую проверку. Он заслушал доклады, посмотрел стрельбы и признал: результат «так себе». Командирам досталось отдельно — Лукашенко пообещал «по-мужски драть шкуру» с комбатов. Чем обернулась внезапная инспекция и какие выводы сделал президент — в материале «Газеты.Ru».

Вспышка сверху

Александр Лукашенко без предупреждения прибыл 13 февраля на 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе, сообщило издание БелТА. Министр обороны Виктор Хренин узнал о визите главы государства всего за несколько часов до его появления . На полигоне в это время шла внезапная проверка боеготовности Вооруженных сил.

Президент заслушал доклады, побывал на командно-наблюдательном пункте батальона, заглянул в блиндажи, где размещается личный состав, и понаблюдал за учебными стрельбами из гранатометов и автоматов. Планировалось также выполнить стрельбы из вооружения бронетранспортеров, однако густой туман внес коррективы.

«Надо ждать тогда. Ждите, проводите по плану. Что мы будем стрелять в белый свет...» — сказал Лукашенко.

Подводя промежуточные итоги, он дал понять, что ожидал большего.

«Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить. Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе», — заявил президент и добавил, что военнослужащие волнуются, но требования к подготовке будут только расти.

Проверка затронула, в частности, 6-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, дислоцированную в Гродно. Подразделение привели в повышенную боевую готовность и начали доукомплектовывать до штатов военного времени. В завершение он пообещал ужесточить требования к командирам.

«Пускай работают дальше. Мы посмотрим, как твою жизнь усложнить. Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся. Ну а с комбатов, конечно, шкуру будем по-мужски драть», — обратился глава государства к главе минобороны.

«Шутить здесь нельзя»

Резкие оценки в адрес военных и оборонной промышленности Лукашенко высказывал и ранее. В апреле 2024 года, подводя итоги совещания о состоянии и развитии промышленности, президент заявил, что в ближайшее время лично проверит работу военно-промышленного комплекса на полигонах.

«ВПК работает пока слабо. Больше докладов, щелканья каблуками. Но не буду давать оценку. В ближайшее время на полигонах покажете вместе с военными, какие беспилотники, какая у вас артиллерия и прочее. В ближайшее время мы обратим серьезное на это внимание. Шутить здесь нельзя. В противном случае все наши здесь разговоры — коту под хвост», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Еще раньше, в феврале 2023 года, на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения глава государства отмечал, что, несмотря на оснащение армии необходимыми образцами, стране необходимо ускоряться в разработке более современного вооружения. Как отметил телеканал СТВ, Лукашенко признал: в части разработок современного оружия Белоруссия не стоит на месте, и армия оснащается «необходимыми образцами для адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы», однако все же «есть к чему стремиться».

«В октябре прошлого года на Обуз-Лесновском полигоне была представлена линейка беспилотных летательных аппаратов, разработанных нашей оборонкой. Подразделения Вооруженных Сил успешно продемонстрировали их боевые возможности в рамках того мероприятия. Но должен сказать: это не то, что сегодня нужно. Вернее, то, что нужно, но более современные ударные беспилотные летательные аппараты мы, к сожалению, делаем на низком уровне. Осваивая производство беспилотной авиации, мы уделяем большое внимание противодействию такому оружию», — заявил он.

Возвращение в строй: бригада из юности президента

В уже далеком 2015 году Александр Лукашенко посетил 120-ю отдельную механизированную бригаду Северо-западного оперативного командования — часть, с которой связаны его армейские годы. Как сообщал телеканал «Мир 24», когда-то будущий президент служил здесь начальником учебного пункта, и визит стал для него поводом вспомнить службу.

Глава государства осмотрел столовую, медицинский пункт, побывал в казарме. В комнате боевой славы его ждал снимок из армейской юности.

«Выводил на зарядку. Мы бежали до дороги, до проспекта и обратно. Я в кедах, они в сапогах. Каждое утро. Сначала тяжело было, потом привыкли… Рота была тяжелая, но мы стали победителями. Мы были лучшими», — рассказал Лукашенко.

Однако поездка была не только ностальгической. Президенту доложили о реализации государственной программы по обустройству военных городков, представили образцы техники и новой формы. Военнослужащие также продемонстрировали элементы тактической стрельбы с использованием оптических прицелов белорусской разработки.

Покидая часть, Лукашенко сделал запись в книге почетных гостей и пожелал личному составу быть достойными защитниками Отечества.