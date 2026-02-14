В Красноярске женщина выбросила из окна двух кошек и собаку

Жительница Красноярска сбросила из окна многоэтажки трех домашних животных. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Красноярск».

Жительница дома на улице Борисова, 42, в ночь на 14 февраля начала выбрасывать вещи из окна своей квартиры.

Во двор полетели предметы мебели, микроволновка, стремянка, принтер и прочее. В результате пострадали припаркованные автомобили, а некоторые окна на нижних этажах были разбиты.

Затем под руку женщине попались домашние животные. По предварительным данным, она сбросила с 13-го этажа двух котов и собаку, они не выжили. ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону сообщает, что красноярка бросала вещи и питомцев с балкона на 14-м этаже.

Местные жители, ставшие очевидцами инцидента, вызвали полицию и скорую. Внешних признаков опьянения у 40-летней женщины не обнаружили, но все же ее госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведется проверка.

