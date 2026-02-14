Зеленский назвал свое отличие от Путина

Зеленский: у Путина осталось не так много времени

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico заявил, что он «свободный человек» и по возрасту моложе президента России Владимира Путина, у которого якобы «осталось не так много времени».

«Я свободный человек, и я моложе Путина, знаете ли. Нет, нет поверьте мне, это важно. У него не так много времени, дай Бог, чтобы было не так много времени», — сказал он.

По словам украинского президента, конфликт «нелегко остановить», потому что Россия якобы этого «не хочет».

Он отметил, что президент США Дональд Трамп призывает Украину к компромиссам. Однако, с точки зрения Зеленского, Украина и «весь мир» уже пошли «на множество компромиссов», главный из которых состоит в том, что российский президент и его окружение не подверглись аресту.

Также в интервью Politico Зеленский заявил, что понизил статус встреч с Россией и США по урегулированию конфликта, назвав их переговорами «на техническом уровне».

17 и 18 февраля в Женеве состоится следующий раунд переговоров России и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российскую делегацию на них представит помощник Путина Владимир Мединский.

Зеленский отмечал, что на грядущих переговорах будет обсуждаться территориальный вопрос. По его словам, предметом обсуждения станет предложение о создании свободной экономической зоны в Донбассе, с которым не согласны ни Россия, ни Украина.

Ранее Трамп призвал Зеленского двигаться «в направлении мира».