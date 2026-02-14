Размер шрифта
Общество

В Госдуме связали нападения подростков на учебные заведения с видеоиграми

Володин: нападения подростков на учебные заведения могут быть связаны с играми
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Недавние происшествия в учебных заведениях России с участием подростков могут быть связаны с их увлечением видеоиграми. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, сославшись на экспертов.

По его словам, злоумышленники посредством игровых платформ и сопутствующих приложений вовлекают несовершеннолетних в чаты и сообщества, в которых публикуются деструктивные и запрещенные материалы. В них детей вербуют для совершения различных преступлений, дают инструкции и обещают выделить деньги на покупку оружия.

«Известно, что за такими движениями стоят, в том числе, украинские террористы», — отметил парламентарий.

Он допустил, что последние нападения на российские учебные заведения могут быть связаны между собой. В своем канале в мессенджере Max законодатель запустил опрос по этой теме.

В феврале в России произошли сразу несколько случаев нападений подростков на учебные заведения. В Уфе девятиклассник выстрелил в учителя, а в Красноярске девочка устроила поджог в школе. Только этим список атак не ограничивается.

Одно из последних нападений произошло 11 февраля в Анапском индустриальном техникуме. Подросток принес в учебное заведение ружье и устроил стрельбу, ранив троих человек. В том числе пострадал охранник, «принявший удар на себя» и успевший вызвать полицию. Мужчину спасти не удалось. На фоне произошедшего было возбуждено уголовное дело, суд арестовал фигуранта до 11 апреля текущего года.

Ранее депутат связала стрельбу в техникуме в Анапе с повышением тарифов ЖКХ.
 
