В России хотят запустить «официальные» знакомства на «Госуслугах»

РИА Новости: в России предложили создать сервис для знакомств на «Госуслугах»
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Сервис знакомств с акцентом на создание семьи может появиться на базе портала «Госуслуги». С такой инициативой выступили в Общественной палате России. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по демографии и защите традиционных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, речь идет о создании специализированной платформы при информационном ресурсе «Семья» на портале Госуслуги. Предполагается, что сервис будет ориентирован именно на формирование семейных союзов, а не на краткосрочные знакомства.

Эксперт отметил, что на такой платформе могли бы появиться инструменты медиации семейных конфликтов и консультационная поддержка. Отдельное внимание предлагается уделить участникам СВО и их семьям. В частности, к модерации сервиса могут привлечь жен военнослужащих, которые, по мнению инициаторов, лучше понимают сложности адаптации после возвращения из зоны боевых действий.

Рыбальченко добавил, что подобные предложения уже озвучивали представители Комитета семей воинов Отечества. Инициатива, по его словам, соответствует поручениям президента по итогам заседания Совета по демографической и семейной политике.

Ранее Сергей Рыбальченко предложил ввести в России «отцовский капитал» в размере 2 млн рублей.
 
