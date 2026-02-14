Размер шрифта
В Северной Осетии произошел сход лавины

Лавина сошла на автомагистраль у села Ванел в Северной Осетии

Сход лавины произошел в районе села Ванел в Республике Северная Осетия. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП / Владикавказ».

«Движение на данном участке Транскама (Транскавказской автомагистрали. — «Газета.Ru») временно ограничено», — говорится в материале.

Публикация дополнена кадрами с места происшествия. На них видно, что дорогу засыпало глыбами снега.

19 января Главное управление МЧС России по Красноярскому краю заявило, что в Ермаковском округе произошел сход снежной массы на участок трассы Р-257, в результате чего движение транспортных средств было ограничено. По информации ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. К ликвидации последствий ЧП привлекли 13 специалистов и семь единиц техники.

13 февраля в центре Петропавловска-Камчатского в Камчатском крае сошла лавина. Это произошло возле стадиона «Спартак», никто из людей не пострадал. Снежные глыбы заблокировали путь к городской набережной и повредили деревья. На место происшествия выезжали сотрудники коммунальных служб, писал Telegram-канал Amur Mash.

Ранее в Сочи девочку с отцом накрыло снежной лавиной.
 
