Верховный суд разрешил продать «единственное жилье» банкрота

Верховный суд признал дарение доли квартиры матери попыткой обойти закон
Мужчина из Санкт-Петербурга лишился защиты «единственного жилья» после того, как перед банкротством переписал долю в другой квартире на мать. Решение приняла Судебная коллегия по экономическим спорам Верховный суд Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, житель Санкт-Петербурга подал заявление о банкротстве, указав, что не может погасить долг своего отца перед строительной компанией. Вместе с квартирой он унаследовал и обязательства на 9,1 млн рублей. Девелопер потребовал включить жилье в конкурсную массу для последующей продажи.

Суд первой инстанции встал на сторону должника, посчитав квартиру его единственным жильем. Однако апелляция установила, что незадолго до начала процедуры банкротства мужчина подарил свою долю в другой квартире матери, фактически ухудшив свои жилищные условия.

Кассационная инстанция отменила решение апелляции, после чего застройщик обратился в Верховный суд. Высшая судебная инстанция поддержала доводы кредитора и признала действия должника направленными на создание формального статуса владельца единственного жилья.

Верховный суд РФ признал схему россиянина попыткой искусственно создать иммунитет от взыскания. В итоге апелляционное решение вступило в силу, а унаследованная квартира будет реализована в рамках процедуры банкротства.

Ранее в Татарстане суд применил аналогичную схему, вернув квартиру ее первоначальному владельцу.
 
