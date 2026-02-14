Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Чувашии произошло частичное обрушение крыши жилого дома

Прокуратура Чувашии: в многоквартирном доме в Новочебоксарске обрушилась крыша
Прокуратура Чувашии

Частичное обрушение крыши многоквартирного жилого дома произошло в Новочебоксарске. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

По данным надзорного ведомства, поврежденное здание расположено на улице Силикатная.

«Вместе с крышей частично повреждены трубы водоснабжения, проходящие по чердачному помещению», — говорится в заявлении.

Из него следует, что еще до происшествия дом был признан аварийным и включен в программу переселения, запланированного на третий квартал 2026 года. Более того, прокуратура в текущем году вносила представление в адрес руководителя управляющей компании в связи с плохой очисткой от снега и наледи крыши здания и прилегающей территории.

«Жильцы дома временно переведены в помещение ближайшей школы, а в последующем в гостиницу, с ними проведена встреча», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

На фоне произошедшего прокуратура Новочебоксарска организовала проверку, в рамках которой специалистам предстоит установить причины и обстоятельства обрушения крыши. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований.

Ранее в детском саду в Нижегородской области обрушилась крыша.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!