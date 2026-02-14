В Чувашии произошло частичное обрушение крыши жилого дома

Частичное обрушение крыши многоквартирного жилого дома произошло в Новочебоксарске. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

По данным надзорного ведомства, поврежденное здание расположено на улице Силикатная.

«Вместе с крышей частично повреждены трубы водоснабжения, проходящие по чердачному помещению», — говорится в заявлении.

Из него следует, что еще до происшествия дом был признан аварийным и включен в программу переселения, запланированного на третий квартал 2026 года. Более того, прокуратура в текущем году вносила представление в адрес руководителя управляющей компании в связи с плохой очисткой от снега и наледи крыши здания и прилегающей территории.

«Жильцы дома временно переведены в помещение ближайшей школы, а в последующем в гостиницу, с ними проведена встреча», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

На фоне произошедшего прокуратура Новочебоксарска организовала проверку, в рамках которой специалистам предстоит установить причины и обстоятельства обрушения крыши. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований.

