Трамп назвал смену власти в Иране лучшим исходом для США

Evelyn Hockstein/Reuters

Смена власти в Иране стала бы лучшим вариантом развития событий для США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его выступление транслировал телеканал Fox News.

«Похоже, это было бы лучшим, что могло бы произойти», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, хотел бы он видеть смену власти в Иране.

До этого Трамп анонсировал, что вторая авианосная группа Военно-морских сил (ВМС) США в ближайшее время отправится на Ближний Восток на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

6 февраля центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) сообщило о том, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» зашла в Аравийское море.

Как писала ранее газета The New York Times, Трамп выдвинул Ирану три ключевых требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его нынешних запасов, ограничение дальности и количества баллистических ракет, а также прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке, включая ХАМАС, «Хезболлу» и хуситов, действующих в Йемене.

Ранее постпред США при НАТО рассказал о планах Вашингтона по Ирану.
 
