«Измотали парня»: Тарасова объяснила провал Малинина на Олимпиаде

Тренер Тарасова о Малинине: они измотали парня, который работает на максимум
Claudia Greco/Reuters

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Okko выразила уверенность, что в неудачном выступлении американского фигуриста Ильи Малинина в личном турнире на зимних Олимпийских играх — 2026 виноват командный турнир, где фигуристу надо было выступать несколькими днями ранее.

«Они измотали парня, который работает на максимум. И он работал для команды, также катал две программы. И это все за одну неделю, два раза выходить — это невозможно. И вот они все сегодня валялись. Боже мой! Невероятно, чтобы он так падал. Совсем не владел собой. Я уверена, что это командник», — заявила она.

США выиграли золото командного турнира.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

Ранее Малинин оценил сенсационную победу Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026.
 
