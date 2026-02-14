«Специально смотрел»: тренер нового чемпиона ОИ о прокате Гуменника

Российский тренер Алексей Урманов, который тренирует казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, похвалил россиянина Петра Гуменника за выступление на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит Sport24.

«Монитор был примерно в 20 метрах. Я специально смотрел. Видел, что Петр катается очень чистенько, поэтому я очень рад за него и за Веронику Дайнеко. Поздравляю, потому что парень хороший», — заявил он.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Во время выступления он исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, четверной сальхов в секвенции с двумя двойными акселями, тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера. Этот набор позволил ему занять итоговое шестое место.

Мужской личный турнир на Олимпийских играх сенсационно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато. Американский фигурист Илья Малинин, лидировавший после короткой программы, допустил ряд грубых ошибок и стал восьмым.

