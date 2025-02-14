14 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

14 февраля День святого Валентина отмечают влюбленные, молодожены и пары со стажем. С профессиональным праздником в эту пятницу поздравляют компьютерщиков, а любителям книг дарят бумажные издания любимых произведений. Какие еще даты и праздники отмечают 14 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 14 февраля

День святого Валентина

История этого самого романтичного праздника февраля насчитывает не одно столетие. При этом кем был сам святой Валентин, доподлинно неизвестно — есть вероятность, что это собирательный образ.

Самая распространенная из легенд гласит, что римский император Клавдий II запретил молодым солдатам жениться, чтобы они лучше сражались. Тогда христианский священник Валентин стал втайне венчать влюбленных. Когда император узнал об этом, он приказал схватить священника. 14 февраля 269 года святой Валентин был казнен.

Но есть и другая версия, согласно которой живший в III веке священник Валентин прославился благодаря своей истовой вере и стремлению обратить римлян в христианство, за что и был казнен. Ничего связанного с романтикой в его житии нет.

Как бы то ни было, по прошествии веков именно святой Валентин начал считаться в народе покровителем влюбленных. Сегодня день в его честь — это скорее светский праздник, чем религиозный. За последние полвека, благодаря глобализации и распространению западной массовой культуры, он стал по-настоящему международным — День влюбленных 14 февраля отмечают пары во всем мире вне зависимости от вероисповедания.

Как 14 февраля стал Днем всех влюбленных: история и обычаи праздника 14 февраля во всем мире отмечают День святого Валентина — праздник, в котором слились воедино... 11 февраля 13:31

Международный день дарения книг

Этот молодой праздник отмечается в мире с 2012 года. Его автором стала многодетная мать, основательница сайта детской книги в США Эмми Бродмур. Как-то один из сыновей поинтересовался у Эмми, почему в календаре нет особенной даты, когда можно просто так дарить книги. Женщина откликнулась на запрос сына и вместе со знакомыми блогерами запустила неофициальный День книгодарения, приурочив его к 14 февраля.

Идею праздника оценили любители книг по всему миру, в том числе и в России. В честь Международного дня дарения книг в библиотеках по всей стране проводятся тематические мероприятия.

Всемирный день компьютерщика

14 февраля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники IT-сектора по всему миру. В день компьютерщика поздравления принимают программисты, системные администраторы, тестировщики, компьютерные инженеры, специалисты по управлению базами данных, студенты и преподаватели профильных учебных заведений.

В этот день в 1946 году в США представили публике первый электронный компьютер ENIAC. Сегодня 14 февраля айтишники не только принимают поздравления, но и проводят конференции, встречи, онлайн-семинары.

Всемирный день исцеления звуком

В 2003 году известный американский музыкант, композитор и автор книг Джонатан Голдмен предложил учредить специальный праздник, посвященный музыкотерапии. С тех пор 14 февраля стало неофициальной международной датой для Дня исцеления звуком.

Праздник отмечают и в России. В этот день некоторые концертные залы открывают свои двери для гостей совершенно бесплатно. Так, например, 14 февраля в Белгородской области Гостищевский культурно-духовный центр им. В. Г. Губарева проведет для гостей тематическое музыкальное мероприятие.

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Какие праздники отмечаются 14 февраля в других странах

Финляндия — День друзей. Этот праздник начали неофициально отмечать в середине 1980-х годов, а официально он вошел в финский календарь в 1996-м. Дату специально приурочили к 14 февраля, чтобы в этот день повод отпраздновать был у каждого человека.

Болгария — Праздник виноградарей. Отмечается как профессиональный праздник виноградарями, садовниками, изготовителями бочек и трактирщиками. Этот день исторически знаменует начало обрезки винограда. Включает в себя множество ритуалов, выполняемых как мужчинами, так и женщинами.

Италия — Венецианский карнавал. В 2025-м один из самых известных и роскошных карнавалов в мире стартует в Венеции 14 февраля и продлится до 4 марта. В этом году костюмированный бал-маскарад посвящен 300-летию со дня рождения итальянского авантюриста и путешественника Джакомо Казановы.

Церковные праздники 14 февраля

Предпраздненство Сретения Господня

Сретение Господне — один из двунадесятых, главных праздников церковного года, который отмечается 15 февраля. В этот день православные вспоминают события, которые описаны в Евангелии от Луки: встречу младенца Иисуса со старцем Симеоном в храме на сороковой день после Рождества. Накануне праздника, 14 февраля, в храмах проводятся специальные службы и читаются молитвы. День предпразднования дает верующим возможность глубоко и осмысленно подготовиться к празднику.

Сретение Господне в 2025 году: дата, история и традиции праздника В середине февраля православные христиане отмечают один из главных праздников церковного календаря... 10 февраля 19:12

День памяти мученика Трифона Апамейского, Никейского

Святой мученик Трифон родился в одной из областей Малой Азии – Фригии, неподалеку от города Апамеи. С юных лет Господь даровал ему силу изгнания бесов и исцеления различных болезней. Однажды с помощью молитвы святой Трифон очистил поля от вредных насекомых, истреблявших урожай. Также святой прославился изгнанием беса из дочери римского императора Гордиана.

После вступления на престол императора Декия на христиан обрушились жестокие гонения. Святого Трифона подвергли жестоким пытками и приговорили к казни. Однако палачи не успели претворить приказ в жизнь: по молитве святого Господь взял его душу до того, как палачи успели привести приговор в исполнение.

close Максим Богодвид/РИА «Новости»

14 февраля Русская православная церковь также чтит память • святого Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского;

• мученицы Перпетуи, мучеников Сатира (Сатура), Ревоката, Саторнила, Секунда и мученицы Филицитаты;

• преподобного Петра Галатийского, Молчальника;

• преподобного Вендимиана, пустынника Вифинийского;

• священномученика Николая Мезенцева, пресвитера.



Католическая церковь чтит память



• святых Кирилла, монаха, и Мефодия, епископа, покровителей Европы, просветителей славян, создателей славянской азбуки.

Народные праздники и приметы 14 февраля

Трифон – мышегон

С давних времен на Руси почитали память Святого Трифона. К нему обращались за помощью крестьяне, умоляя сохранить от мышей урожай. По традиции в этот день знахари проводили обряды, изгоняя грызунов из полей.

В этот день также было принято задабривать угощением кошек — главных врагов мышей.

Приметы

Чтобы узнать, какой будет весна, смотрели на звезды. Если ночное небо чистое и ясное, значит, ждать поздней весны.

Снегопады на 14 февраля предвещали обильные весенние дожди. А вот если день выдавался туманным, значит, хорошая погода не за горами.

Какие исторические события произошли 14 февраля

1706 — на севере столицы по указу Петра I был основан Аптекарский огород для выращивания лекарственных растений.



— на севере столицы по указу Петра I был основан Аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. 1779 — жители Гавайских островов убили и съели мореплавателя Джеймса Кука.



— жители Гавайских островов убили и съели мореплавателя Джеймса Кука. 1876 — Александр Белл в США подал заявку на патент аппарата для передачи речи и других звуков — прообраза современного телефона.



— Александр Белл в США подал заявку на патент аппарата для передачи речи и других звуков — прообраза современного телефона. 1937 — в Москве открылся Дом актера.



— в Москве открылся Дом актера. 1943 — Советские войска окончательно освободили Ростов-на-Дону от фашистских захватчиков.

Дни рождения и юбилеи 14 февраля

1813 год — родился Александр Даргомыжский , русский композитор.



— родился , русский композитор. 1859 год — родился Джордж Феррис , американский инженер, создатель колеса обозрения.



— родился , американский инженер, создатель колеса обозрения. 1877 год — родился Эдмунд Ландау , немецкий математик, внесший значительный вклад в теорию чисел.



— родился , немецкий математик, внесший значительный вклад в теорию чисел. 1928 год — родился Сергей Капица , советский и российский ученый-физик, просветитель, телеведущий.



— родился , советский и российский ученый-физик, просветитель, телеведущий. 1944 год — родился сэр Алан Паркер, британский кинорежиссер, сценарист и продюсер, известный по фильмам «Pink Floyd — Стена», «Сердце ангела», «Эвита».

Кто отмечает дни рождения