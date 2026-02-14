Размер шрифта
Посол рассказал о подготовке Финляндии к конфликту с Россией

Кузнецов: Финляндия не скрывает, что милитаризация нужна для войны с Россией
Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

Власти Финляндии не скрывают, что одним из элементов курса на милитаризацию страны становится подготовка к потенциальному военному конфликту с Россией. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

По его словам, решение Финляндии о выходе из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении — лишь один пункт в череде шагов по быстрой и масштабной милитаризации страны.

Кузнецов напомнил, что финское руководство планирует повысить военные расходы страны до 3% ВВП к 2029 году и довести эту сумму до 5% к 2035 году.

С 1 января 2026 года в Финляндии повышен возраст пребывания в резерве вооруженных сил до 65 лет, что должно помочь к 2031 году довести число резервистов до миллиона человек. В стране также увеличивается количество полигонов и стрельбищ, рассказал посол.

Кузнецов добавил, что Хельсинки закупают новые типы вооружений, усовершенствуют потенциал военно-морских сил, обновляют парк многоцелевых истребителей и готовятся к масштабному обновлению сухопутных сил.

Ранее президент Финляндии объявил, что Путин «проиграл» на Украине.
 
