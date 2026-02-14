Размер шрифта
Дмитриев высказался о политике пропаганды Обамы

Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Бывший президент США Барак Обама (2009 — 2017 годы) создал современную машину пропаганды в стране, она защищает политика в любой ситуации. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Накануне газета Financial Times сообщила, что главный юрисконсульт банка Goldman Sachs Кэтрин Рюммлер, работавшая советником Белого дома при администрации Обамы, заявила о том, что в июне этого года уволится на фоне выявления ее связей с финансистом Джеффри Эпштейном.

По словам Дмитриева, Обама и его администрация тщательно превращали традиционные СМИ в «машину пропаганды левого толка».

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек и упоминаются имена известных личностей.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в материалах дела Эпштейна упоминались имена известных политиков, включая Зеленского и Макрона.
 
