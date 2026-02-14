Экономист Армстронг: ЕС и НАТО нужна война с РФ, чтобы оставаться актуальными

Политикам Евросоюза, как и представителям НАТО, война с Россией нужна, чтобы «оставаться актуальными», получать деньги и не потерять работу. Об этом на своей странице в соцсети Х написал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.

Эксперт прокомментировал пост канцлера Германии Фридриха Мерца, который в соцсети X выложил фото с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером и написал: «Вместе за сильную Европу».

«Им наплевать на Европу и людей. Речь идет только о сохранении власти. Это ничем не отличается от НАТО, представителям которого нужна война с Россией, чтобы оставаться актуальными, ведь иначе они перестанут получать деньги и потеряют работу. То же самое и с этими ребятами», — отметил Армстронг.

11 декабря генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к конфликту с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры ЕС намерены подготовиться к конфликту с РФ к 2030 году.

При этом президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о нападении России на Евросоюз, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова предоставить юридические гарантии ненападения на ЕС и НАТО.

Служба внешней разведки Эстонии в недавнем докладе также пришла к выводу, что Россия вряд ли нападет на ЕС в ближайшие годы.

