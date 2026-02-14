«Мясо пойдет в Китай, а дерьмо останется нам»: как одну российскую область захватили свиньи

С прошлого года в Рязанской области активисты воюют со свиньями — здесь один за другим строят крупные промышленные свинокомплексы. Будущие соседи хрюшек безуспешно жалуются на вонь и загрязнение водоемов, передают друг другу пугающие слухи: что по ночам на фермах сжигают трупы свиней, а диких животных вокруг истребляют «безопасники» ферм. Власти и застройщик убеждают жителей в экологичности и безопасности проектов, но они уже никому не верят и боятся, что их дом превращают в «один большой мегасвинарник». Что происходит в регионе, чью столицу называют «сердцем России» — разбирался корреспондент «Газеты.Ru».

Колбасу дарят, а с вертолетов отраву разбрасывают

«К одной женщине пришел работник безопасности «АПК-Рязань». Сказал, что знает все про ее детей. Спрашивал, какое у нее мнение насчет свинарника и почему», — так, по словам местной активистки, в рязанских селах следят за противниками свинокомплексов.

Что такое быть соседом промышленного свинокомплекса, многие рязанцы знают не понаслышке. Несколько таких объектов здесь уже работает, часть открыли в последние годы. Живущие по соседству жалуются. Жалобы, как правило, одинаковые (и очевидные) — свиньи воняют.

«От загрязненного воздуха возникает кашель, щиплет глаза, часто висит химический туман, и невозможно выйти на улицу. Бывает запах от кремации животных. Как жить в таких условиях?»,

— перечисляет «отзывы» невольных соседей свинарников собеседница «Газеты.Ru». Сама она попросила остаться анонимной: местные избегают выступлений в прессе под своим именем.

«Многие боятся. Работающим бюджетникам, сказали, что их сократят, если будут высказываться против [свинарников]. Все молчат», — отмечает женщина.

Вскоре поголовье свиней должно увеличиться. До 2027 года в области хотят возвести три новых свинокомплекса, как подтверждал «Газете.Ru» сам застройщик, зарегистрированный в Москве холдинг «Агропромкомплектация». У компании на Рязанскую область большие планы. Еще в 2022 году о свиньях договорились с региональным правительством. Соглашение между холдингом и властями предусматривало строительство пяти свиноводческих комплексов на 80 тысяч голов каждый.

«То есть, свиней в нашем районе станет в 2,5 раза больше, чем людей», — позже возмущенно подсчитали жители одного из округов, вошедших в проект.

К концу 2024-го «Агропромкомплектация» запустила в Рязанской области два свинокомплекса («Поплевинский» в Ряжском округе и «Моловский» в Кораблинском). В ближайшее время новые площадки должны были построить в том же Кораблинском и еще трех округах: Скопинском (где один свинокомплекс и так есть), Михайловском и Старожиловском. Но тут жители спохватились — один за другим, начиная с прошлого года, вспыхнули локальные протесты. Развиваются они одинаково: неравнодушные собирают подписи «против», записывают обращения к властям, включая самого президента, организуют группы в соцсетях, где описывают ужасы будущих свиноферм.

«Запах накроет наши села… Стоки будут во всех окрестных водоемах. Пострадает святой источник… На подъезде к нашим родным селам мы будем видеть огромные производственные комплексы вместо полей… Будут кремировать больных животных. По опыту других сел, это происходит ночью», — такую апокалиптическую картину, например, рисуют в группе «против свинокомплекса в Скопинском районе».

«А работать там будут корейцы или таджики вахтовыми методами», — подчеркивают в комментариях аналогичного ресурса Михайловского района.

₽



Друг другу сельчане пересказывают трагические истории — мол, вокруг свинокомплексов с вертолетов «разбрасывают какую-то отраву, чтобы дикого кабана травить», попутно убивая всех диких животных. А у частных фермеров в округе отбирают свиней, оставив только промышленное поголовье.

«Кабанов они уже траванули не кисло…Не просто не кисло, там счет на сотни [трупов] за раз был… И ничего им за это не будет», – возмущаются жители Михайловского.

У этих опасений есть определенные основания — правительство России в 2022 году рекомендовало держать вокруг свиноводческих комплексов буферную зону шириной 30 км, где «предусматривается возможность изъятия до 100 процентов поголовья дикого кабана». Кабаны могут переносить африканскую чуму свиней — бич свиноводства последних десятилетий. На площадке «Агропромкомплектации» эта болезнь однажды вспыхнула в Курской области. После чего, в целях безопасности, в радиусе 15 км по деревням действительно изымали и уничтожали свиней. Что, по всей видимости, и породило тревожные слухи о том, что рядом со свинокомплексами вообще запрещено держать домашних хрюшек.

Справиться с растущим недовольством в области пытаются разными способами. Так, в Скопинском районе, если верить местным, под прошедший Новый год появились некие люди, раздающие пенсионерам бесплатное мясо.

«Колбасу реально возили по домам перед Новым годом. Выбирали пенсионеров. Бабушки, которые сидят на пенсионной минималке, рады были. Но изначально, не потеряв бдительность, хотели проверить на своих собаках», — рассказывают друг другу скопинцы в соцсетях.

«Они ходили выборочно, буквально пять домов, зная, что потом сработает «сарафанное» радио», — уточнил «Газете.Ru» местный житель, знакомый с ситуацией.

Ходят и другие слухи. В одном скопинском селе «ходит представительный мужчина и предлагает 200 тысяч за позицию «за свиноферму». А в другом появился подозрительный полицейский — собирает подписи противников свинокомплекса, хотя «полицейский не имеет полномочий».

«Представители застройщика активно встречаются с представителями власти, церкви (правящие архиереи, благочинные) убеждая их оказать содействие строительству свинокомплексов», — это уже будни Михайловского района, как передала «Газете.Ru» член местной инициативной группы Юлия Акиняева (размещение одной из площадок свинокомплекса в этом районе действительно «было скорректировано с учетом предложений представителей духовенства», указывала «Газете.Ru» руководитель рязанского подразделения ГК Ирина Шудрикова).

«Кроме того, представители застройщика буквально ездят по населенным пунктам и агитируют жителей не препятствовать строительству мегасвинарников. Нам известно о нескольких таких случаях. Такая встреча состоялась и с представителем нашей инициативной группы», — вспоминает Акиняева.

В Кораблинском округе перед Новым годом агрохолдинг устроил детский праздник. Его похвалило в соцсетях местное управление образования — противники компании с негодованием восприняли это как рекламный ход.

«Довольные дошколята, Дед Мороз и ростовая кукла свиньи — видимо, чтобы дети заранее привыкали к будущему соседству… Многие родители даже не подозревали, что их чад мобилизовали для участия в этой пиар-кампании», – прокомментировала рязанский журналист Мария Ракчеева.

«Как это остановить?»

Борются со свиньями не только на словах. В Михайловском районе противники новых свинокомплексов пошли в суд — и выиграли. Того же теперь хотят в Скопинском районе.

«Уважаемые земляки! Нам нужны истцы!

Истец подписывает исковое заявление. Больше ничего не делает. Не платит денег, может не ходить в суд…

Без вас мы иск не подадим. И у наших сел будут стоять мегасвинарники», — убеждают соседей в протестной группе.

Там же объясняют, как правильно «завалить обращениями» каналы рязанского правительства: писать «без сильных эмоций», говорить о том, что действительно волнует, «о запахе, о том, что нас не спросили, об экологии».

«Мы собрали 767 подписей под обращение к депутату за несколько дней. Это сопоставимо с населением нескольких сел… В целом, люди против. Конечно есть те, кто за, но их значительно меньше», — отмечает собеседница «Газеты.Ru» из Скопинского района.

Правда, как показал пример того же Михайловского района, ни обращение к президенту, ни подписи, ни громко выигранный суд еще не преграда «мегасвинарнику».

Свое решение Рязанский областной суд вынес в октябре 2025-го – спустя почти 60 заседаний фактически запретил строительство всех трех свинокомплексов «Агрокомплектации», чтобы должны были появиться в Михайловском.

«Многие плакали, узнав об этой победе. Это было без преувеличения всеобщее ликование наших поселений… Общая совместная победа простых людей без каких-то особенных связей и миллиардов в чемодане», — описывала «Газете.Ru» эмоции Акиняева.

Спустя несколько месяцев она же говорит, что на этом ничего не закончилось. Наоборот, у застройщика «будто включился режим активации» — компания ищет «всевозможные лазейки, чтобы продвинуть строительство». К примеру, холдинг разбил спорную землю на участки с новыми кадастровыми номерами. По мнению протестующих, чтобы обойти некоторые требования Роспотребнадзора и судебное решение. Главное управление архитектуры региона подало апелляцию, чтобы отменить решение областного суда.

«Можно подумать, что нас пытаются заставить жить рядом со свинарниками. Люди, конечно, крайне возмущены таким поведением представителей местной власти», — указала «Газете.Ru» Акиняева. — «

Просто так, от безделья люди протестовать не будут. Ведь любой протест — это затраты сил, времени, здоровья.

Если люди протестуют, значит есть причина. А если протесты массовые, то власти пора что-то менять в своем подходе».

Подвели и экологи, сперва поддержавшие михайловцев. Российское экологическое общество (РЭО) подало иск на «АПК-Рязань» (по вопросу экологической небезопасности проекта свинокомплексов с требованием запретить строительство) и в Арбитражный суд Рязанской области (с целью оспорить соглашение между правительством области и «Агропромкомплектацией»).

«Однако недавно, по информации от юриста, представляющего общество, все иски были отозваны директором РЭО», — сообщила «Газете.Ru» Акиняева.

«Предательство… нож в спину… продался», — оценили поступок директора в соцсетях.

Сдаваться в затяжном противостоянии михайловцы не собираются.

«То, что мы видим, лишь в очередной раз убеждает нас в своей правоте», — подчеркивает Акиняева. — «Сначала появляется три свинокомплекса, через несколько лет вблизи ставят еще три. Так, учитывая масштабы предприятия, регион постепенно превращается в один большой мегасвинарник. Мы считаем, что так быть не должно».

В Скопинском районе недовольные тоже настроены решительно. Там ситуацию обостряет то, что как минимум один свинокомплекс и так построят поблизости — за границей региона, в Тульской области (от другого застройщика, «АгроЭко»).

«У нас собираются построить комплекс с 80 тыс. голов. Это три строительные площадки общей площадью 147 га…. Наши села расположены на границе с Тульской областью. По соседству, в тульских Молоденках тоже будут строить огромный свинокомплекс. Точной мощности мы не знаем, но территория под свинокомплекс просто гигантская: это 228 га. Площадь, сопоставимая с площадью пяти соседних деревень», — описывает местная собеседница «Газеты.Ru».

В еще одном районе Рязанской области, Старожиловском, строительство свинокомплекса уже идет, хотя жители также против. Громких протестов тут нет, из заметного лишь недавняя статья на местном портале.

«Хоть жалоб было действительно много, на них никто так и не отреагировал, поэтому граждане задаются вопросом: как это остановить?... Село находится в чернобыльской зоне, поэтому безопасность комплекса находится под вопросом», – пишет автор статьи.

«Доверия нет»

Власти Рязанской области и сама «Агрокомплектация» возмущенным жителям отвечали. Тезисно их аргументы звучат так: современные свинокомплексы высокотехнологичные, не воняют и не вредят природе, а региону нужны рабочие места.

«Ваши опасения преждевременны и безосновательны… Важно отметить, что все инвестпроекты в сельском хозяйстве проходят необходимые согласования на соответствие экологическим нормам… Развитие животноводства необходимо для продовольственного суверенитета нашей страны», — успокаивал скопинцев в феврале Минсельхоз Рязанской области.

«Мясо пойдет в Китай, а говно останется нам»,

— мрачно резюмировали рязанцы.

«Отвечая на вопросы о беспокойствах местных жителей: экологическая безопасность является приоритетом первого порядка для «Агропромкомплектации». Все производственные площадки проектируются с учетом современных стандартов… Например, навоз на наших комплексах перерабатывается с помощью технологий, соответствующих мировым стандартам, разделяющих его на жидкую и сухую фракции», — сообщали «Газете.Ru» в «Агрокомплектации».

«Сейчас много свиноферм строят по стране. Несмотря на «современные технологии», жители повсеместно жалуются… Стоки отходов попадают в реки и питьевую воду, потому что предприятия нарушают, сливают. Не справляются с объемами отходов, видимо. От стоков умирает рыба в водоемах», — заочно возражает собеседница «Газеты.Ru» из Скопинского района.

Недовольные жители не верят ни властям, ни «чужим свиноводам, которые пытаются испортить наши места». Опасения подкрепляют то, что изначально контакт с местными не задался. К примеру, строительство свинокомплексов должно было пройти публичные слушания — но, как правило, о них никто не знал, и никто на них не ходил.

«Многие выражают такое мнение: «Чего ждать от застройщика, когда уже сейчас на этапе проекта ему совершенно наплевать на мнение местных жителей? Такой компании нет доверия, равно как и той продукции, которая ею выпускается», — объясняет Акиняева из Михайловского.

Тем временем агропромышленность в Рязанской области, несмотря на протесты, развивается быстрыми темпами. Губернатор региона Павел Малков в январе отчитался о больших успехах, в том числе, в животноводстве.

«Объемы молока и мяса стали максимальными за последние 30 лет» — сообщил чиновник.

Появились и вакансии, в том числе, в сфере животноводства: рязанский Минсельхоз в январе призвал всех желающих «работать и жить в сельской местности». В наличии места, в том числе, в животноводческой службе.

«При дефиците кадров буду рада предложить надежных рабочих из Индии, можем обсудить детали в ЛС. Ребята готовы работать руками и не боятся тяжелой работы!», — отреагировали рекрутеры в комментариях.

Ни бизнес, ни власти не спешат отказываться от прибыльных проектов. А для жителей все это — знак, что их «никто не слышит». Кажется, что это и есть одна из основных причин возмущений — ощущение, что судьбу людей решили без их участия.