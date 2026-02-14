Размер шрифта
СК «накрыл» в Приморье банду, вымогавшую деньги у участников СВО

В Приморье задержали членов ОПГ, вымогавших деньги у участников СВО
СУ СКР по Приморскому краю

В Приморском крае задержали и арестовали участников преступного сообщества, вымогавших деньги у граждан, включая участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что организовал банду в 2021 году 52-летний местный житель, собрав не меньше 12 подельников. В период с 2021 по 2025 годы участники банды совершили на территории Находки и и Находкинского городского округа не менее 20 преступлений, среди них 16 особо тяжких — вымогательства, грабежи, разбои, похищения.

В следкоме отметили, что злоумышленники, угрожая расправой, вымогали у потерпевших, в том числе которых и участников специальной военной операции (СВО), деньги. Следователи СК и сотрудники УФСБ в итоге накрыли всю сеть.

Всех участников банды задержали и поместили в СИЗО, им предъявили обвинение в вымогательстве и организации преступного сообщества. Следователи продолжают выявлять другие эпизоды преступлений и искать возможных сообщников, которые пока остаются на свободе, сообщили в СК.

В январе правоохранители арестовали 38 человек по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево. В состав преступного сообщества, как уточнил глава СК, входили и другие лица, которые грабили потерпевших и вымогали у них деньги, если те отказывались платить добровольно.

Ранее двух жителей Республики Крым арестовали за кражу 2,5 млн рублей у участника СВО.
 
