Сафонов и Забарный признаны худшими игроками матча «ПСЖ» с «Ренном»

Российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный, выступающие в «ПСЖ», признаны худшими игроками матча 22-го тура чемпионата Франции с «Ренном» по версии портала WhoScored.

Самый низкий балл среди игроков обеих команд получил Забарный — 5,6. Чуть выше была оценена игра Сафонова — 5,7.

Встреча завершилась со счетом 1:3. В составе победителей точными ударами отметились Мусса Аль-Тамари, Эстебан Леполь и Брил Эмболо. За «ПСЖ» мяч забил Усман Дембеле.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» идет на первом месте, набрав 51 очко. «Ренн» занимает пятое место, набрав 34 балла.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. После этого ему потребовалось несколько недель на восстановление, и он вернулся в стартовый состав команды.

