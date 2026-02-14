Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Названо самое счастливое в любви поколение

Ipsos: миллениалы чаще других поколений довольны своей любовной жизнью
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Поколение миллениалов (30–40 лет) чаще остальных заявляет, что довольно своей личной и сексуальной жизнью. Об этом свидетельствуют данные исследования международной компании Ipsos, которые проанализировало РИА Новости.

Онлайн-опрос проводился с 24 декабря 2025 года по 6 января 2026 года. В исследовании участвовали около 24 тыс. человек из 29 стран. Статистическая погрешность составляет около 3,5 процентного пункта.

Согласно опросу, 65% миллениалов сообщили, что удовлетворены своей любовной и сексуальной жизнью. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп.

Для сравнения: среди представителей поколения X таких около 59–60%, среди поколения Z — 57%, а среди беби-бумеров — 55%.

При этом ощущение «быть любимым» распределилось почти равномерно между поколениями. Так, 79% беби-бумеров заявили, что чувствуют себя любимыми. Среди миллениалов этот показатель составил 77%, у поколения Z — 76%, а у поколения X — 75%.

Ранее выяснилось, что россияне оказались не готовы уступить последний ролл своему партнеру.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!