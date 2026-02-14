Названо самое счастливое в любви поколение

Ipsos: миллениалы чаще других поколений довольны своей любовной жизнью

Поколение миллениалов (30–40 лет) чаще остальных заявляет, что довольно своей личной и сексуальной жизнью. Об этом свидетельствуют данные исследования международной компании Ipsos, которые проанализировало РИА Новости.

Онлайн-опрос проводился с 24 декабря 2025 года по 6 января 2026 года. В исследовании участвовали около 24 тыс. человек из 29 стран. Статистическая погрешность составляет около 3,5 процентного пункта.

Согласно опросу, 65% миллениалов сообщили, что удовлетворены своей любовной и сексуальной жизнью. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп.

Для сравнения: среди представителей поколения X таких около 59–60%, среди поколения Z — 57%, а среди беби-бумеров — 55%.

При этом ощущение «быть любимым» распределилось почти равномерно между поколениями. Так, 79% беби-бумеров заявили, что чувствуют себя любимыми. Среди миллениалов этот показатель составил 77%, у поколения Z — 76%, а у поколения X — 75%.

