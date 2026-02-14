Россиянам рассказали, как по сну определить деменцию

Инверсия сна, когда пожилой человек спит днем, а ночью бодрствует, может указывать на развитие деменции, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт и гериатр, доктор медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.

«Если человек спит днем больше получаса, изо дня в день спит по часу–полтора, у него постоянная сонливость, он засыпает днем при просмотре телевизора, в общественном транспорте — все это сигналы тревоги, и необходимо обращаться к врачу, чтобы искать причину. Организм таким образом компенсирует скрытые проблемы», — уточнил врач.

Такими явлениями, как постоянная сонливость, могут сопровождаться сахарный диабет второго типа, хроническая сердечная недостаточность и другие тяжелые соматические заболевания.

«Кроме того, у человека, который страдает деменцией, может встречаться такой симптом, как инверсия сна. Человек может жить по особому распорядку: днем спать, а ночью бодрствовать, включать свет и тем самым будить домочадцев. Причин этому может быть множество. И поскольку инверсия сна в данной ситуации может быть болезненным проявлением заболевания, в таком случае необходимо обратиться к врачу, который ведет данного пациента. Он проанализирует ситуацию и даст конкретные рекомендации», — сказал эксперт Деменция.net.

Существует такой «квартет»: депрессия, тревога, нарушения сна и когнитивные расстройства, отметил Прощаев: «Эта четверка почти всегда идет вместе: если появляется что‑то одно, это повышает риск развития другого. И наоборот, если мы улучшаем что‑то из этого квартета, например сон, — мы тем самым улучшаем и другие показатели».

По его словам, хороший, качественный сон снижает риск развития когнитивных, психологических, психических нарушений и замедляет их прогрессирование. Как обратил внимание врач, человек должен быть занят полезными активностями на протяжении всего дня, и это будет способствовать коррекции проблем со сном.

