На Западе заявили о самоустранении Европы в переговорах по Украине

Европейские страны полностью самоустранились от процесса по урегулированию украинского конфликта. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Когда я смотрю на войну в Украине, то вижу, что Европе здесь нет места. Мы (европейцы — прим.ред.) не играем никакой роли. Все было решено другими», — сказал он, подчеркнув, что дискуссии по разрешению украинского конфликта ведут Россия и США, а Европа отошла на второй план.

Первый раунд трехсторонних переговоров РФ, США и Украины состоялся 23–24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Следующие встречи прошли там же в период с 4 по 5 февраля.

Ожидается, что переговоры по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом продолжатся 17–18 февраля. Встреча состоится в Женеве, российскую делегацию на ней возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, швейцарский город выбрали в качестве площадки для нового раунда переговоров из соображений целесообразности и удобства для всех сторон. Он также добавил, что европейская сторона не будет представлена на этой встрече.



Ранее экс-помощник Кучмы оценил состав российской делегации на переговорах в Женеве.