«Адский терроризм киевского режима». ВСУ ударили по Белгороду

Вечером 13 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Погибли двое человек, пятеро получили ранения различной степени тяжести. В городе частично пропали свет, отопление и водоснабжение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Экстренные службы работают на месте, власти уточняют масштаб разрушений. Что известно к этому часу — в материале «Газеты.Ru».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке около девяти вечера.

«Враг нанес ракетный удар по Белгороду», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин. Глава региона выразил соболезнования их родным и близким. Изначально было известно о трех пострадавших, однако позже число раненых увеличилось до пяти. Одного из мужчин доставили в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Еще двоих с осколочными ранениями и двоих с предварительным диагнозом «баротравма» направили в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказывают необходимую помощь всем раненым.

В результате обстрела серьезно повреждена энергетическая инфраструктура: в ряде районов отключились электроэнергия, тепло и водоснабжение.

«На данный момент зафиксированы повреждения 29 квартир в пяти многоквартирных домах. В одном из МКД есть повреждения технического этажа. Посечены осколками четыре автомобиля. Также повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Специалисты уже приступили к временному закрытию контура для сохранения тепла в жилых помещениях», — уточнил глава региона.

Кроме того, в Яковлевском округе, в селе Стрелецкое, из-за падения обломков сбитых воздушных целей повреждения получили два частных дома и два автомобиля.

«Аварийные и оперативные службы уже занимаются ликвидацией последствий. Информация о других последствиях уточняется — обязательно сообщу», — пообещал Вячеслав Гладков.

Как добавил мэр Белгорода Валентин Демидов, сотрудники управляющих компаний и городских служб работают на местах. Первоочередной задачей властей глава города назвал максимально быстрое восстановление подачи ресурсов .

Реакция на атаку

Одной из первых удар по Белгороду прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Вот этот адский терроризм киевского режима против гражданского населения должны обсуждать на Мюнхенской конференции по политике безопасности, а не разглагольствовать о том, сколько еще вкачать в упырей на Банковой», — написала она в Telegram-канале.

Журналист Сергей Мардан написал, что ВСУ использовали ракеты HIMARS. По его мнению, украинские формирования атаковали один из инфраструктурных объектов Белгорода, в результате чего повреждения получил городской железнодорожный вокзал.

«Хохлы снова ударили по Белгороду <…> Зеленский прибыл на Конференцию по безопасности в Мюнхене и ожидает удара по Киеву», — добавил Мардан.

Под огнем ВСУ

Последние дни Белгород и область находятся под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Атаки затрагивают прежде всего объекты энергетической инфраструктуры, что приводит к перебоям с электроснабжением и коммунальными услугами.

Одиннадцатого февраля Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и округу. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщил в Telegram-канале Гладков. По его словам, серьезные повреждения получили инфраструктурные объекты, в нескольких муниципалитетах произошло отключение электроэнергии.

Уже 12 февраля в регионе фиксировали веерные отключения. Как сообщил Гладков, на одной из подстанций произошла авария, из-за чего без света остались более 220 тысяч абонентов в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. На месте работали аварийные бригады. В мэрии Белгорода уточнили, что без электроснабжения оказались 1353 многоквартирных дома, остановился 1681 лифт.

Ранее, в ночь на 6 февраля, ВСУ наносили удары по объектам энергетики в Белгороде. Власти сообщали о сложностях с подачей электричества, частичном отключении воды и отопления, а также о переходе на резервную генерацию. Тогда зафиксировали 113 случаев застревания людей в лифтах.